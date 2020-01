Oscar Garcia (all. Celta Vigo): “Lobotka? Non tutti pensano al bene della squadra”

Alla vigilia della sfida di domani contro l’Osasuna, il tecnico del Celta Vigo Oscar Garcia ha parlato anche della situazione del regista slovacco. “Lobotka? Ho già parlato con lui e lo farò anche domani, se dovessi accorgermi che non è concentrato sulla sfida contro l’Osasuna, non ci sarà in campo. Per noi è una partita fondamentale in chiave salvezza. Purtroppo molti pensano più a loro stessi che al bene della squadra”.

La Redazione