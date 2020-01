Nicolato:”Il Napoli ha perso i leader,bisogna investire su bandiere”

Queste sono le prole dell’agente Francesco Nicolato ,sul mercato del Napoli ,a Radio Punto Nuovo:

“Il Napoli deve cominciare a prendere 3-4 giocatori leader in campo e di spogliatoio che diano un valore aggiunto alla squadra. Acuña è un giocatore interessante, ma non è che arriva Paolo Maldini, non vedo differenze con Mario Rui, piuttosto. Il Napoli ha perso Reina, Jorginho, Hamsik, Albiol e non sono stati rimpiazzati. Bisogna investire su bandiere, spendere 15 milioni per Acuña è un furto. Koutris? Serve altro. Grimaldo? Buon giocatore, ma anche Rodriguez, non fanno la differenza. Non ho ben seguito il Napoli, voglio vederlo lunedì sera e capire che tipo di gioco sta improntando Gattuso alla squadra. Non ho mai creduto in Ancelotti, per assurdo un allenatore che poteva dare buona continuità era Giampaolo, molto simile alla cultura di Sarri, avrebbe dato continuità di lavoro. Al Milan le pressioni sono molto elevati, al Napoli è ben coperto con un buon rapporto con il presidente. Terzini portoghesi? Al momento non ci sono profili giusti per il Napoli”.