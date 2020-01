I destini di Napoli e Inter dipendono anche da Milik e Lukaku

SOGNI EUROPEI

Se in campionato Lukaku ha brillato più di Milik, il polacco può vantare uno score incredibile in Champions visto che ha segnato 3 gol in altrettante gare giocate. Certo, le reti sono arrivate tutte nella stessa gara (quella vinta comodamente dal Napoli contro il Genk nell’ultima del girone), ma il dato numerico resta, tanto più che il collega nerazzurro è rimasto a quota 2 in 5 tentativi stagionali.



POLI OPPOSTI

Come caratteristiche e modo di giocare non si somigliano troppo, perché Milik è un tiratore dalla distanza quasi infallibile, è bravo sui calci piazzati e segna sfruttando le giocate dei compagni. Di contro, Lukaku è un trascinatore, uno di quelli che se parte palla al piede devi fermarlo solo con le cannonate. Il suo contributo è totale, visto che è anche un ottimo uomo assist (per informazioni chiedere a Lautaro Martinez). Lunedì probabilmente si incroceranno solo al fischio d’inizio e nel tunnel degli spogliatoio perché poi le loro zone di competenza in campo sono diametralmente opposte. Una cosa, però, è certa: gran parte dei destini di Napoli e Inter dipenderà da loro, dalle loro polveri più o meno bagnate.

Fonte: Il Mattino