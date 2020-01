Martino: “Il Napoli deve puntare sui giovani, avrebbe ottimi risultati!”

Oggi su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Carmine Martino, giornalista, ecco le sue parole: “Settore giovanile? E’ complicato, non è facile lanciare giocatori giovani in prima squadra, tranne se sono dei predestinati, l’esempio è Gaetano, che non ha trovato molto spazio. La politica dei giovani porta risultati, ma nel lungo, non subito. Per fare questo bisogna avere un anno di transizione e non so se la piazza lo sopporterebbe. Il Napoli deve portare entusiasmo tra i tifosi, esaltando la Napoletanità, con una buona comunicazione e riportare i valori di un tempo. Inter? Ha un organico e un allenatore tosto e hanno una potenzialità enorme; non mi aspettavo però un’ Inter così competitiva, c’è da dire che sono stati molto fortunati.”