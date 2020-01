Llorente/Politano, è tutto fermo: se ne riparla lunedì

Nelle ultime settimane del 2019 si era parlato molto dello scambio Llorente-Politano che sarebbe dovuto avvenire tra Napoli ed Inter. Le due società ne avrebbero parlato in termini definiti concreti. Oggi, sulle colonne di Tuttosport, lo scambio e di conseguenza la trattativa viene dichiarata “congelata”, almeno per il momento. Solo lunedì Marotta e De Laurentiis decideranno se continuare a dialogare o bloccare definitivamente l’operazione. Il 6 sarà anche il giorno in cui il San Paolo ospiterà la squadra di Antonio Conte per il primo incontro dei partenopei dopo la sosta, quindi, trovandosi faccia a faccia, l’occasione potrebbe essere propizia per riprendere i contatti.