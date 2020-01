Monti: “Il Napoli non deve esporsi, perchè l’Inter è forte in contropiede”

Oggi su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Gianluca Monti, giornalista, ecco le sue parole: “Rinnovi Callejon e Mertens? Bisogna decidere entro Febbraio cosa si vuole fare, perchè altrimenti possono andare ovunque vogliano. Poi bisogna anche analizzare la situazione in vista di Giugno e quindi si deve decidere se rifondare oppure rimanere con l’organico attuale, ma dobbiamo essere convinti. Mercato in entrata? Io credo che oltre a Lobotka, il Napoli debba prendere un terzino; i partenopei sono forti così, anzi hanno anche sovraffollamento sugli esterni. Gennaio non è semplice per gli azzurri, ma anche per chi li affronta, perchè il Napoli è una mina vagante. Napoli-Inter? L’Inter ha un calcio classico, con il 3-5-2, ed è una squadra che va a mille all’ora. Il Napoli non ha ora un’identità di gioco, però si spera di vedere la mano di Gattuso, che ama giocare dal basso per poi arrivare in porta. Il Napoli non deve fare la partita, perchè l’Inter è più forte in contropiede. Champions? Ci si può ancora credere, visto che Cagliari e Parma sono rimontabili e una volta raggiunto il sesto posto si può comiunciare a guardare in alto.”