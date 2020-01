DIFESA – Gattuso attende Koulibaly, altrimenti pronta la “carta” Luperto

L’allenamento di ieri mattina a Castel Volturno, ha dato in parte una buona notizia al tecnico del Napoli Gennaro Gattuso per la difesa. Secondo le pagine del Corriere dello Sport, infatti ieri Koulibaly ieri ha rivisto il campo dopo giorni di terapie, l’auspicio è che possa esserci in campo contro l’Inter. Ovviamente non si forzerà il suo rientro in campo, visto il valore del giocatore, in caso di forfait è pronto Luperto per giocare al fianco di Manolas. I due esterni di difesa saranno Di Lorenzo e Mario Rui, con il quartetto a proteggere la porta di Meret dagli assalti di Lukaku e Lautaro Martinez.

La Redazione