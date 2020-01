CENTROCAMPO – Elmas è l’alternativa alla “febbre” di Fabian Ruiz

Nell’allenamento mattutino di ieri mattina il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz si è allenato in palestra, per smaltire la febbre di giovedì. Al momento Gennaro Gattuso, se si giocasse domani la sfida contro l’Inter, l’ex del Betis Siviglia non ci sarebbe in campo, ma per fortuna ci sono ancora tre giorni al match contro i nerazzurri. Come conferma il CdS, la prima alternativa a Fabian Ruiz è il macedone Elmas, con lo spostamento di Allan nel ruolo di regista. Si è provato anche Gaetano, ma per una sfida come contro l’Inter, difficilmente verrà rischiato il classe 2000 dal primo minuto. Saranno giorni decisivi per decidere il terzetto del centrocampo.

La Redazione