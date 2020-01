SKY – Oggi incontro a Napoli tra Giuntoli e gli agenti di Lobotka

Il Napoli ha ormai un chiodo fisso per il ruolo di regista, si chiama Stanislav Lobotka del Celta Vigo e al momento la trattativa non si è ancora chiusa. Le parti tra i due club è distante, sempre di due milioni, perciò serve uno scatto da parte dei partenopei per chiudere l’affare. Come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, oggi a Castel Volturno è previsto un incontro tra gli agenti dello slovacco e il d.s. Giuntoli. Lobotka vuole la maglia del Napoli e sta premendo per indossarla quanto prima. Ci saranno sviluppi e la speranza è che oggi possa essere il giorno buono per la fumata bianca.

La Redazione