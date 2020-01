(Formazioni) Napoli-Inter. Koulibaly tenta il recupero. Un dubbio per Conte a centrocampo

Lunedì 6 Gennaio alle ore 20,45, big-match al San Paolo tra il Napoli e l’Inter, dove gli azzurri cercheranno di frenare la marcia dei nerazzurri in vetta alla classifica. Il tecnico Gattuso si augura di un recupero last-minute da parte di Koulibaly in difesa, al momento molto difficile. In caso di forfait del senegalese, la coppia sarà Manolas-Luperto. Ieri non si è allenato Fabian Ruiz per la febbre, ma dovrebbe farcela per lunedì. Sicuri assenti Maksimovic, Ghoulam e Mertens. Per Antonio Conte sarà 3-5-2, con le assenze di Asamoah e D’Ambrosio sulle fasce. Un dubbio a centrocampo tra Vecino e Barella, con l’ex di Empoli e Fiorentina in vantaggio sul cagliaritano.

La Redazione