A Castel Volturno il Napoli sta conoscendo il “codice Gattuso”

Il Napoli continua la preparazione a Castel Volturno, in vista della sfida alla capolista Inter di lunedì 6 Gennaio alle ore 20,45 allo stadio San Paolo. La squadra in queste settimane sta imparando a conoscere il “Codice Gattuso”, ovvero il mister parla singolarmente ai calciatori, per spiegare i movimenti da fare. Senza dimenticare anche motivarli uno ad uno, per arrivare carichi alla sfida contro i nerazzurri. La partita contro l’undici di Conte risulta importante, sarà l’inizio di un ciclo di ferro, ma al tempo stesso stimolante per cercare di recuperare punti e posizioni. Due le frasi che dice il tecnico ai suoi ragazzi, come riporta il Corriere dello Sport, “Si fa così” e “Voglio che vi divertiate”, un mix tra Sarri e Ancelotti. Gli effetti si sono visti nella ripresa contro il Sassuolo quando la squadra è tornata a spingere e creare tante palle gol. Contro l’Inter ci vorrà una prestazione super per ottenere un risultato positivo, ma nel frattempo si impara il “Codice Gattuso”.

La Redazione