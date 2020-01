Giuntoli ha un sogno, si chiama Carrasco

Nel mercato ci sono gli obiettivi come Stanislav Lobotka, giocatore per il quale il Napoli vuole a tutti i costi portare a Gattuso nelle prossime ore, ma poi ci sono anche i sogni. Secondo il Corriere dello Sport quello di Giuntoli è Yannik Carrasco ex Atletico Madrid ed ora al Dalian. L’esterno destro belga vuole tornare a giocare in Europa in vista dell’Europeo, quindi la società azzurra ci sta facendo un pensierino, ma ci sono diversi milioni in ballo. Da valutare la situazione anche di Mertens e Callejon sui rinnovi, in caso di loro addio allora si punterà su Carrasco che da sogno potrebbe tramutarsi in realtà.

La Redazione