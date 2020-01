Tra oggi e domani Giuntoli in Spagna, obiettivo Lobotka

La trattativa per Lobotka non è ancora definitivamente chiusa, perchè il Celta Vigo vuole i 20 milioni per intero. Il regista slovacco da tempo ha detto di sì alla maglia azzurra, tra ingaggio e contratto, però non è ancora convinto il club spagnolo. Le pagine odierne del Corriere dello Sport, aggiornano di un possibile viaggio tra oggi e domani del d.s. dei partenopei Giuntoli in terra iberica, con l’obiettivo di convincere il Celta Vigo. La linea del Napoli da sempre è quella di avere un prezzo e difficilmente di aumentare, anche se non è da escludere che si possa fare un piccolo strappo alla regola. Nel frattempo Lobotka inizia a seguire la squadra azzurra sui social, indizio prima di occupare il ruolo da regista. Nel frattempo si fanno armi e bagagli, destinazione Vigo.

