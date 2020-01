Volto nuovo nella Juventus Women: è Annahita Zamanian, attaccante classe 1998 proveniente dal Paris Saint-Germain. Cresciuta in Svezia, come riporta il CdS, possiede passaporto inglese e francese, e ha collezionato presenze con la nazionale francese a partire dall’Under 16 fino al Mondiale Under 20 del 2018. In attesa di tornare in campo, la società bianconera piazza il primo colpo del 2020.

La Redazione