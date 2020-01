Corsa contro il tempo per Koulibaly e Fabian Ruiz

Lunedì 6 Gennaio allo stadio San Paolo si giocherà Napoli-Inter, non una partita qualsiasi, però mister Gattuso rischia di avere gli uomini contati per la gara contro la capolista. Non bastano gli stop di Koulibaly e Maksimovic in difesa e di Mertens in attacco, si sono fermati anche Ghoulam, di nuovo, ma anche di Fabian Ruiz. Lo spagnolo ha la febbre e mancando pochi giorni il rischio di forfait non è da sottovalutare. In caso di assenza c’è Elmas, che ha dimostrato di essere utilissimo alla causa. Lo staff medico farà di tutto per rimettere in sesto Koulibaly, il senegalese svolge ancora terapie e al momento sarebbe fermo per lunedì. Infine la sfida contro l’Inter di Conte potrebbe ridare vitalità a Lorenzo Insigne, dopo un buon inizio, si è fermato, quindi mancano da tempo le magie del “Magnifico”.

La Redazione