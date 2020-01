Napoli, trovato l’accordo sui rinnovi di Maksimovic, Milik e Zielinski

Dopo il rinnovo di Allan, sembra ormai fatto anche per quello di Nikola Maksimovic che a breve dovrebbe essere ufficiale. Accordo ormai imminente anche per Arek Milik e Piotr Zielinski. Contratti quinquennali per entrambi, in cui resta da valutare solo l’eventuale clausola rescissoria che il presidente De Laurentiis intende mettere. La situazioni dei rinnovi, quindi, sta via via schiarendosi e approdando verso lidi tranquilli. Ci si auspica a breve una definitiva conclusione per attendere solo l’ufficialità.