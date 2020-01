In vista della sfida con il Barcellona in terra spagnola ci si appresta ad organizzare il viaggio e si attendono informazioni e…biglietti. Questi ultimi potranno essere acquistati presso le ricevitorie Robe di Kappa, sponsor del Napoli e soprattutto non ci sarà bisogno della tessera del tifoso. In attesa dei prezzi del biglietto, si può già anticipare che il viaggio, con volo charter, dovrebbe costare intorno ai 440 euro.

La Redazione