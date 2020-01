Gennaio, i primi con la valigia pronta: Tonelli e Gaetano

In casa Napoli, in questo movimentato gennaio, si è attivi anche sul mercato in uscita. Tra i probabili partenti, quelli più accreditati ai saluti, sembrano essere, stando a quanto si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Lorenzo Tonelli e Gianluca Gaetano. I due infatti non sono riusciti a ritagliarsi spazio: per il centrocampista giusto qualche spezzone, mentre il difensore pare davvero essere ai margini del progetto azzurro. Su di lui c’è l’interesse della Sampdoria, squadra in cui ha militato anche lo scorso anno e del Cagliari. Il difensore accetterebbe entrambe le opzioni, mentre nelle intenzioni di De Laurentiis ci sarebbe quella di cederlo a titolo definitivo, si attende infatti una valutazione chiara del suo cartellino. In merito a Gaetano, invece, l’intenzione sarebbe quella di un prestito, magari in cadetteria, per consentirgli di crescere con meno pressione e con maggiore continuità.