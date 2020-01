Domenica sfida casalinga per il Napoli femminile contro la Roma. Secondo colpo a tinte tedesche

Dopo la sosta per le festività natalizie il Napoli femminile scenderà in campo a Casamarciano contro la Roma femminile, fischio d’inizio alle ore 14,30. Obiettivo delle azzurre è di riscattare la pesante sconfitta in Coppa Italia per 3-0. Per quanto riguarda il calciomercato, dopo l’arrivo di Camilla Pavana dal Chievo, arriva il secondo acquisto della sessione invernale. Si tratta della tedesca Vivien Beil centrocampista classe ‘95 con un passato nelle nazionali giovanili teutoniche e 32 presenze nelle ultime tre stagioni con il prestigioso college statunitense. Voluta fortemente dal direttore sportivo D’Ingeo, Beil ha vinto un Europeo Under 17 con la Germania prima di trasferirsi nell’Università del Maine e successivamente nel Connecticut. “Ci sono sempre molte incognite alla ripresa del campionato – spiega mister Marino -, quindi dobbiamo approcciare questa partita nel modo giusto con la consapevolezza di dover dimostrare, una volta di più, la nostra maturità. Ci aspetta ancora una stagione molto lunga, ma siamo pronti avendo anche rimpinguato l’organico”.

La Redazione