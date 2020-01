Ultime da Castel Volturno: Fabian salta la seduta per un attacco febbrile

Il Napoli ha svolto una seduta mattutina d’allenamento al Centro Tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri preparano la sfida del 6 gennaio al San Paolo contro l’Inter. Inizio con attivazione e torelli, per poi passare al lavoro col pallone. In seguito esercitazione tattica e partitina a campo ridotto in chiusura. Lavoro personalizzato per Ghoulam e Mertens, terapie per Koulibaly. Mentre Fabian Ruiz non ha preso parte alla seduta d’allenamento a causa di un attacco febbrile. Domani la squadra sarà impegnata in una seduta mattutina.