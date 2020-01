Il Napoli ha fretta di chiudere la trattativa con Lobotka e Gattuso scrive la data del debutto

Nelle prossime ore è attesa una risposta del Celta Vigo per il centrocampista slovacco Stanislav Lobotka, richiesto dal Napoli. Si legge su Gasport che gli spagnoli dovrebbero accettare l’offerta degli azzurri, 3 milioni subito e 17 per l’obbligo di riscatto più eventuali bonus. Accordo raggiunto anche con il procuratore del calciatore, manca solo ok definitivo, ma non dovrebbe tardare vista l’intenzione di Lobotka di vestire l’azzurro. Gattuso freme dalla voglia di avere il regista già per la partita contro la Lazio all’ Olimpico, ultima del girone d’andata in programma sabato 11 gennaio.