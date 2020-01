Capello: “Gattuso è bravo, ma ADL deve sostenerlo”

Fabio Capello, ex tecnico di Milan, Juventus e Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport a proposito del Napoli: “Nel Napoli mi pare fondamentale il recupero della tranquillità. Gattuso è bravo, ma De Laurentiis deve sostenerlo. Ancelotti all’Everton? Sono contentissimo. Carlo avrà capito che in quel club si può lavorare in un certo modo e che ci sono le basi per un progetto interessante. Dove è andato ha vinto. Ancelotti possiede una dote fondamentale: sa gestire la pressione”.