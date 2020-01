Nikolaos Klitsidis (ag. Fifa): “Koutris? Nessun contatto con il Napoli”

Il Napoli e il mercato di Gennaio dove ci sono in ballo diverse situazioni, senza dimenticare i rinnovi di contratto con molti elementi della rosa. Di questo e non solo attraverso Radio Punto Nuovo, durante il programma “Punto Nuovo show”, condotto da Umberto Chiariello e Marco Giordano è intervenuto l’agente di Koutris Nikolaos Klitsidis. “L’interesse del Napoli? Al momento non ho avuto contatti con loro. Tantomeno mi risultano esserci stati contatti tra Napoli e Olympiakos. Ripeto, ad oggi è tutto fermo, non c’è alcuna trattativa in piedi”.

