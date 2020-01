La Juventus ha messo nel mirino Rodrigo, ma solo con un sacrificio…

La Juventus, che sta per chiude l’affare Kulusevski, potrebbe puntare un altro giocatore. Non nel mercato invernale ma bensì in quello estivo: parliamo di Rodrigo Moreno del Valencia. L’attaccante delle Furie Rosse, vecchio pallino del Napoli, sarebbe finito sul taccuino di Paratici. Ma per portare a Torino il forte centravanti del Valencia serve un sacrificio. L’indiziato numero uno sembrerebbe poter essere Paulo Dybala. La Joya, già sul mercato quest’estate nella trattativa Lukaku (poi accasatosi all’Inter), potrebbe lasciare la Vecchia Signora in estate. La clausola rescissoria di Rodrigo ammonta a 120 milioni di euro, ma la cifra di un’ipotetica cessione sarebbe molto più bassa. Soprattutto perché, fino ad ora, la punta valenciana ha messo a segno solo 4 reti ma con 10 assist. La scorsa stagione ha messo a segno 15 marcature, mentre nella 2017/2018 (miglior stagione della carriera) ha timbrato il cartellino 19 volte.