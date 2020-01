Il trio De Laurentiis, Chiavelli e Giuntoli al lavoro per fare per il “nuovo” Napoli. I nomi son tanti

Non sarà un gennaio come gli altri per il Napoli. C’è da cambiare e il trio De Laurentiis, Chiavelli e Giuntoli è al lavoro per farlo. Il summit per Lobotka previsto in queste ore definirà il timing dell’arrivo dello slovacco. Operazione ai dettagli, l’affare è virtualmente concluso. Poi c’è il casting a sinistra che continua ed è incessante sotto la regia di Rino Gattuso: Ringhio vuole un’alternativa a Mario Rui e i nomi sul tavolo sono quelli di Leonardo Koutris dell’Olympiacos, Ricardo Rodriguez del Milan Marcos Acuña dello Sporting Lisbona: a meno che Ghoulam non dia segnali di ripresa consistenti. Cosa che in queste ore non è successo. Ma oggi scatta il gong di una sessione invernale che terminerà il 31 gennaio. Con il Napoli pronto a cogliere le varie opportunità.Fonte: Il Mattino