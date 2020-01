Casting azzurro: lo Sporting Lisbona propone al Napoli un centrocampista argentino

Marcos Javier Acuña al Napoli? (Zapala, 28 ottobre 1991) è un calciatore argentino, centrocampista dello Sporting Lisbona e della nazionale argentina. Occhio all’argentino che lo Sporting cede ma solo a titolo definivo (20 milioni) ed è stato offerto al Napoli (che lo vuole in prestito senza obbligo di riscatto). D’altronde, bisogna capire che fine faranno Hysaj e Ghoulam. Il manager dell’albanese, Giuffredi, non intende accettare proposte di rinnovo al ribasso per il terzino e a gennaio cerca una sistemazione per il terzino. Senza fretta: al massimo andrà via in estate.Fonte: Il Mattino