Da Capodanno alcuni calciatori sono liberi di trattare con altri club

Dall’1 gennaio i calciatori con contratto in scadenza al 30 giugno 2020 sono entrati nel semestre “libero”. In base alle norme NOIF della Figc, che recepiscono il regolamento Fifa sullo Status e sui trasferimenti dei calciatori, a questo punto scatta il libera tutti. Chi sta per liberarsi a parametro zero, può già parlare liberamente con altre società e impegnarsi per la stagione successiva.

L’articolo 95 bis, che disciplina la concorrenza, stabilisce infatti che chi è sotto contratto pluriennale non può avere contatti, anche tramite terzi, con altre società senza un’autorizzazione scritta. Questo divieto, per chi è in scadenza, vale fino al 31 dicembre.

Da gennaio è invece possibile non solo parlare liberamente con altri club ma anche stipulare accordi preliminari per la stagione successiva. Il club che intenda effettivamente concludere la trattativa arrivando alla stipula di un contratto, deve a quel punto solo informare con una comunicazione ufficiale la società per la quale il calciatore è ancora tesserato. Fonte: CdS