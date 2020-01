Conto alla rovescia per Lobotka al Napoli

Nel mercato la regola è che non bisogna mai dare nulla per scontato, però per Lobotka al Napoli è tutto apparecchiato verso il sì. Come si sa da tempo lo slovacco ha l’accordo con il club azzurro su una base di cinque anni e ingaggio da 1,5 milione a stagione. La formula è del prestito di cinque milioni e con obbligo di riscatto a 13. In linea di massima sarebbe tutto da fatto, ma si attende la risposta del presidente del Celta Vigo. Oggi Giuntoli rientrerà a Napoli per incontrare e parlare con Gattuso, il tempo e la fiducia, come conferma il CdS, giocano a favore della società di De Laurentiis. Non resta che attendere.

La Redazione