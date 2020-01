Moggi: “Kulusevski può servire, soprattutto dopo la sconfitta di Riad”

L’ex direttore sportivo di Napoli e Juventus, Luciano Moggi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Bianconera a proposito del momento juventino: “Kulusevski? È un giocatore che può servire molto alla Juventus perché è giovane e perché è bravo in fase di costruzione e conclusione. Io penso che la Juventus non ha tenuto l’affare sottotraccia, ha mascherato la trattativa con altre trattative non vere. Siamo sul cammino giusto per completare l’affare. La partita di Supercoppa ha dimostrato che occorreva un centrocampista, Kulusevski sa anche incontrare gli avversari. Se la Juventus era sulle tracce di questo giocatori credo sia stato anche per la partita di Riad, comunque il club aveva già puntato l’obiettivo. Può fare un lungo ciclo nella Juventus. Rabiot? Su di lui non si può fare niente di diverso, già si sapeva che non era un fenomeno. Preso a parametro zero, ma comunque le spese sono state molto alte. Agonisticamente è valido, magari con l’acquisto di un giocatore come Kulusevski può essere utile anche lui come Matuidi. Sarri? A differenza di Allegri ora non abbiamo miglior attacco e miglior difesa, ma comunque siamo primi assieme all’Inter. Bisogna cercare di subire meno goal, di partire bassi e di non prendere le ripartenze degli avversari”.