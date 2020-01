Gli auguri di Allan per il 2020: “Che sia pieno di felicità”

Il centrocampista del Napoli, Allan, tramite il proprio profilo Instagram ha fatto i suoi migliori auguri di Buon Anno anche ai tifosi azzurri: “Obrigado senhor por um 2019 cheio de benções e aprendizado. Obrigado pai por me manter firme diante de cada dificuldade e obstáculos que surgiram diante do meu caminho. Obrigado pai pela benção de mais um anjo que está pra chegar em minha vida. Obrigado senhor pela vida da minha esposa e dos meus filhos. Obrigado pai por todos os familiares e amigos que mesmo longe estão sempre na torcida e em oração …Quem seja um 2020 cheio de felicidade , saúde e sabedoria a todos…Feliz 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣🎆🎇🍾”.

“Grazie signore per un 2019 pieno di benedizioni e di apprendimento. Grazie, padre, per avermi tenuto saldo di fronte a ogni difficoltà e ostacolo che mi è venuto incontro. Grazie papà per la benedizione di un altro angelo che sta arrivando nella mia vita. Grazie, Signore, per la vita di mia moglie e dei miei figli. Grazie papà per tutta la famiglia e gli amici che anche lontani fanno sempre il tifo e pregano ... A tutti un 2020 pieno di felicità, salute e saggezza per tutti … Felice 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣🎆🎇🍾”.

