Reina non ha dimenticato Napoli: “Decennio unico, Felice anno nuovo!”

Pepe Reina non ha dimenticato Napoli. Il portiere del Milan ricorda con piacere i momenti vissuti all’ombra del Vesuvio, prima in prestito dal Liverpool 2013/2014 e poi in pianta stabile in azzurro dal 2015 al 2018. L’estremo difensore spagnolo, tramite il proprio profilo Instagram, ha pubblicato un’immagine col meglio della sua carriera: “Una década única. Será difícil olvidar cada uno de estos momentos. A por un 2020 con más fútbol y grandes retos. ¡Feliz año nuevo! (Un decennio unico. Sarà difficile dimenticare ognuno di questi momenti. Per un 2020 con più calcio e grandi sfide. Felice anno nuovo!)”. Spiccano i successi con la Nazionale spagnola, Europeo e Mondiale, il Meisterschale col Bayern e la Coppa Italia col Napoli del 2014.

IL POST