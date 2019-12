Una cosa è certa, il Celta Vigo non farà nessuna asta per Lobotka

L’insidia del West Ham non va sottovalutata. Ma nelle ultime ore il direttore sportivo Giuntoli ha parlato più volte con l’entourage del centrocampista del Celta Vigo per saggiare le vere intenzioni del club galiziano. Il manager di Lobotka ha ribadito la linea del suo assistito che spinge per l’avventura al Napoli sulle orme del suo idolo Marek Hamsik. E questo spinge il Celta a non perdere tempo a valutare altre offerte. Siamo, in pratica ai dettagli. Le prossime ore saranno convulse perché il Napoli vuole Lobotka, ed è evidente, ma lo vuole il prima possibile. Ovvero, già in questa settimana. Perché di tempo da perdere ce ne è davvero poco. L’impressione è che quella di oggi sarà la giornata chiave anche perché il Napoli è pronto a lanciare una specie di ultimatum. Dovesse capire che il Celta punta all’asta, si tirerebbe dietro. Ma il Celta non lo farà: ha deciso di cedere Lobotka e, salvo imprevisti che in vicende del genere sono sempre all’ordine del giorno, l’affare si farà. La scelta di gennaio è fatta. Ed è il primo passo, questo, di una rifondazione che in estate sarà massiccia. Fonte: Il Mattino