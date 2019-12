Ceccarini: “Lobotka? Il Napoli vuole chiudere,Torreira pista fredda ad oggi”

Oggi, su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Niccolò Ceccarini, giornalista, ecco le sue parole: “Mertens? Fino a Giugno non andrà via, ma non hanno ancora raggiunto l’accordo economico. Callejòn? Il Napoli ha alzato l’offerta a Callejòn e si sta lavorando per trattenere sia lui che il belga. Lobotka? La volontà è quella di chiudere l’operazione, anche per l’intermediazione di Hamsik e il Napoli è in contatto continuo con il Celta Vigo. Se il Napoli prende Lobotka, si esclude automaticamente Torreira. Kulusevski? C’è l’Inter fortissima su di lui e credo che sarà un nuovo giocatore dei nerazzurri a Giugno. Esterno sinistro? Se esce Ghoulam, arriverà sicuramente un terzino sinistro. Scambio Politano-Llorente ancora attivo!”