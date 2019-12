Montervino: “Rinnovi? Chi vuole restare ci mette un secondo a firmare!”

Oggi, su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Francesco Montervino, ex capitano azzurro, ecco le sue parole: “Lobotka è un giocatore forte e ha grandissime qualità sia fisiche che tecniche, però non so se è un vero play. Rinnovi? Ci sono dei giocatori che se lo meritano. Bisogna vedere chi veramente vuole vestire la maglia del Napoli, perchè se si vuole restare, ci si mette un secondo a firmare un contratto. Gattuso? L’aspetto motivazionale è decisivo e lui lo trasmette in pochissimo tempo, ma gli aspetti fisico e tecnico-tattico ci vorrà un pò di tempo affinchè funzionino bene.”