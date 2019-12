Calaiò: “Gattuso? Voglio vederlo con continuità, deve vincere le prossime 5”

Quest’ oggi, su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto, Emanuele Calaiò, ex calciatore, ecco le sue parole: “Il Napoli in questi 10 anni ha fatto cose straordinarie, lotta per lo scudetto sempre agguerrita e le molteplici qualificazioni alla Champions sono un gran bottino. Gattuso? Ho bisogno di vederlo con continuità e deve fare almeno 4-5 vittorie consecutive per rientrare nell’elite della classifica. La certezza è che il Napoli non avrà un goioco spumeggiante, ma avrà molta cazzimma. Il Napoli quest’anno doveva essere al posto della Lazio, che sta facendo un campionato eccezionale”