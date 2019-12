Cesarano: “Rinnovi? Sono fondamentali per l’ambiente dello spogliatoio!”

Oggi, su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Rino Cesarano, giornalista, ecco le sue parole: “Per il 2020 mi auguro una ripresa del Napoli, dato che fa male vedere una grande squadra come quella partenopea nei bassifondi della classifica. I partenopei devono cancellare il 2019, però penso che in questo decennio il Napoli ha fatto cose staordinarie e non se le è godute fino in fondo. Lobotka? Il Napoli è una società che riflette molto e prima di avventurarsi in acquisti precipitosi ci pensa bene e se fa un investimento è anche per il futuro. Lobotka non è un vero e proprio interno. Rinnovi? Sono fondamentali all’interno dello spogliatoio a livello ambientale. Il Napoli secondo me, deve anche aumentare il brand, come ogni grande squadra, e c’è bisogno di trovare altre risorse e a me piacerebbe anche che investisse nel settore giovanile”