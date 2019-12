Milik si è preso il Napoli: E’ lui il bomber del 2019 azzurro

IL BOMBER

Chi invece ha vissuto un anno da d’oro è Arek Milik. Strano ma vero, perché il polacco raramente si trova sotto le luci dei riflettori, ma i suoi numeri parlano chiaro. Nel 2019 ha segnato 19 reti grazie a un super rendimento in questa seconda metà dell’anno. 6 gol in campionato e 3 in Champions (tutti in una sola partita, quella contro il Genk dello scorso 10 dicembre). Il polacco sembra essersi ripreso il posto da punta centrale e con Gattuso è pressoché sicuro di una maglia da titolare al centro del tridente che tanto piace a Ringhio.

Fonte: Il Mattino