Per un Milik che sale, c’è un Fabian Ruiz che scende, perché lo spagnolo, dopo un inizio di anno pazzesco (con tanto di vittoria dell’Europeo Under 21 con la Spagna da protagonista) ha subito una flessione non da poco. Un solo gol all’attivo in questa stagione (nella facile vittoria al via del Mare contro il Lecce) e poi una serie di tanti passaggi a vuoto che hanno pesato un po’ su tutto il rendimento del Napoli.

Fonte: Il Mattino