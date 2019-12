Koulibaly chiude un 2019 da incubo: Nel nuovo anno lo aspetta Messi!

E KK…

Discorso non del tutto differente per Koulibaly che ha sofferto il rientro in ritardo dalla coppa d’Africa e il rallentamento nella preparazione. Il 2019 si è chiuso addirittura con un infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori dall’ultimo successo degli azzurri con il Sassuolo. Tornerà nel nuovo anno con l’obiettivo di ritrovare la condizione in tempo per mettersi sulle tracce di Messi nel doppio confronto di Champions con il Barcellona. Il 2020 del Napoli ruoterà proprio attorno a quella sfida così affascinante: le possibilità per gli azzurri non sono altissime, ma un buon risultato agli ottavi di Champions sarebbe il modo migliore per mettersi alle spalle questo 2019 da incubo. D’altra parte lo dice anche l’augurio tanto diffuso: «buona fine e buon principio», per finire il Napoli si è regalato una vittoria, ora tocca iniziare con lo stesso piglio.

Fonte: Il Mattino