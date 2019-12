Bernardo Brovarone: “Il primo passo per il salto di qualità è lo stadio di proprietà”

Oggi, su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Bernardo Brovarone, agente FIFA, ecco le sue parole: “Lobotka? Il Napoli credo abbia una varietà di centrocampisti assoluta. Lui è fortissimo, giocatore di sostanza, di qualità e di personalità. Rinnovi? Secondo me il presidente ha sbagliato molto in questi anni, è una persona che ci mette la faccia e i soldi e questo è pericoloso per un presidente di calcio. Il Napoli è sempre stato forte sul mercato, ma il salto di qualità non si fa; per farlo bisogna avere lo stadio di proprietà e bisogna che De Laurentiis faccia vincere anche qualcun altro nei suoi affari. Bisogna investire anche nel settore giovanile e avere un centro sportivo di risonanza a livello internazionale. Mi piacerebbe vedere un De Laurentiis più tifoso che imprenditore”.