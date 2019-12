Il rendimento del Napoli di Ancelotti nel 2019 è da bocciare

DA BOCCIATURA

Se fossimo a scuola, oggi sarebbe tempo di voti di fine anno e le medie rappresenterebbero l’insieme dei risultati raccolti nei 12 mesi. Quelle del Napoli, però, sono disastrose. Anzi, le peggiori da 10 anni a questa parte. Nel 2019 gli azzurri hanno giocato 36 partite totalizzando appena 59 punti per una media di 1,63 a partita. Decisamente pochi se si considera che nel triennio Sarri (dal 2016 al 2019) la media non era mai scesa sotto i 2 (con picchi di 2,5 nell’anno 2017). Dicevamo del rendimento disastroso.

1,63 è un minimo di media che non veniva toccato addirittura dal 2009. Quando il Napoli raccolse appena 43 punti in 38 partite con una media di 1,13 a partita. Anche questo fattore è stato decisivo nelle scelte societarie che proprio alla fine dell’anno. Quando per le aziende è tempo di bilanci, hanno portato all’esonero dell’allenatore. Troppo poco per uno come Carlo Ancelotti, il leader calmo che avrebbe dovuto elevare il livello del Napoli ancora un po’ rispetto all’era Sarri, ma soprattutto avrebbe dovuto portare i trofei, ovvero l’unica cosa che è mancata nel triennio di gestione dell’allenatore toscano.

Niente di tutto ciò, e così De Laurentiis ha deciso di cambiare manico per tentare un’inversione di marcia con il nuovo anno. Anche dal punto di vista dei gol i risultati sono stati decisamente deludenti: appena 64 gol totali realizzati (per intenderci: nel 2017 ne erano stati segnati 96, 73 nel 2017 e 76 nel 2013), mentre 40 sono stati i gol incassati nell’arco dell’anno solare. Preoccupante di sicuro il dato delle sconfitte: 4 in tutto il periodo gennaio-giugno 2019, mentre addirittura 5 nell’inizio di questa stagione (agosto-dicembre, quando il Napoli ha giocato anche 2 gare in meno rispetto all’altra metà dell’anno).

Fonte: Il Mattino