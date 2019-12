Mertens è un punto fermo del Napoli, ma il suo contratto…

DUE VOLTI

Nella delusione generale, però, c’è anche qualche sorriso e qualche buona notizia. Andiamo con ordine: Mertens – che nel 2020 potrebbe lasciare l’azzurro perché in scadenza di contratto. Ha superato Maradona nella classifica dei bomber azzurri e ha messo nel mirino Hamsik (ha segnato in tutto l’anno 17 gol tra campionato e coppe). Il belga è stato un punto fermo degli ultimi anni del Napoli, si è riscoperto prima punta dopo una vita trascorsa sulla fascia e soprattutto nella parte finale dello scorso campionato è stato tra i protagonisti assoluti degli azzurri. Anche in questa stagione era partito forte, ma al momento è fermo a soli 4 centri in campionato e 5 in Champions.

Fonte: Il Mattino