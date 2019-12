Il sì di Haaland allontana Mertens dal Borussia

Il colpo Haaland allontana Mertens dal Borussia Dortmund. I tedeschi anticipano tutti e piazzano il colpo da novanta: solo 20 milioni andranno al Salisburgo, ovvero il valore della clausola. Ma per dire di sì al Borussia, Haaland ha ottenuto un contratto da 8 milioni, un bonus per la firma di 10 milioni e a Raiola sono andate commissioni per un totale di 15 milioni. Insomma, di che parliamo? Improbabile che, dopo di ciò, il Borussia paghi la clausola per l’estero di Mertens che, a questo punto, potrebbe andare via a parametro zero a giugno e strappare un nuovo contratto molto più vantaggioso.