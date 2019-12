Genoa, il ritorno di Perin e l’arrivo dell’ ex azzurro Behrami

Prova a dare una svolta alla stagione il Genoa. E il nuovo anno porterà in casa rossoblù i rinforzi per provare a risalire la china, dopo il cambio di guida tecnica. Per la squadra del Grifone, se superate le visite mediche in corso in questo momento, ci sarà il ritorno del portiere Mattia Perin, di proprietà della Juventus e del centrocampista Valon Behrami, mediano con una positiva militanza anche con il Napoli. Perin spera di ritrovare in Liguria un minimo di continuità, mentre lo svizzero Behrami potrebbe aiutare la risalita del Genoa e l’allenatore Nicola con la sua grinta e la sua esperienza.