Mercato – Il Napoli sonda Igor, il brasiliano della SPAL

La priorità è senza dubbio il centrocampo, ma il Napoli si guarda intorno anche per rinforzare gli altri reparti. E tenendo d’occhio, soprattutto i più giovani, come fa di solito, non poteva sfuggirgli il buon campionato e le buone performance offerte dal difensore della SPAL, Igor. La squadra di Semplici sta vivendo una stagione complicata, ma il brasiliano ha messo in mostra le sue indiscutibili qualità. Queste ultime hanno suscitato sia l’interesse del Napoli, ma anche dell’ Atalanta di Gasperini. La Spal potrebbe cedere il ragazzo – così come anche Paloschi, che interessa a un paio di squadre di Serie A – per foraggiare poi il mercato di gennaio, in attesa di rinforzi per mantenere la categoria. Per ora, comunque, non si sarebbe andati oltre l’interesse per il difensore.

GdS