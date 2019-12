Media inglesi – Il Liverpool, a gennaio, vuole Lorenzo Insigne

Ancelotti e volato in Premier e la Premier “richiama” gli azzurri. Si sa che da tanto tempo c’è l’interesse di molte squadre inglesi per Koulibaly, che anche Mertens, in scadenza di contratto, non disdegnerebbe un’avventura Oltre Manica, ma oggi, attraverso Sky Sport Uk, si legge d’altro e quest’altro è che il Liverpool vuole Lorenzo Insigne. E lo vorrebbe subito, a gennaio. Team Talk, fonte britannica della notizia da cui riporta Sky, parlerebbe di un rapporto instabile ed in crisi tra il capitano azzurro e il Napoli, per cui…Il talento di Frattamaggiore sarebbe valutato circa 60 milioni di euro.