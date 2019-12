Affare Lobotka, il Napoli inserisce Younes nella trattativa

La trattativa Napoli/Celta Vigo/Lobotka sembra essere davvero in dirittura d’arrivo. Oggi a Madrid dovrebbe esserci un incontro decisivo per smussare angoli e definire dettagli. Dalla Spagna si aggiunge però un’ulteriore novità. Secondo quanto riporta il portale Faro de Vigo, il Napoli avrebbe inserito l’esterno Amin Younes nella trattativa per arrivare al regista slovacco. Il club di De Laurentiis avrebbe proposto l’esterno, ormai in lista di sbarco, per “ammorbidire” la posizione spagnola in merito al cartellino del giocatore slovacco. In più, si legge che il Celta Vigo avrebbe pure già individuato l’erede di Lobotka. Si tratterebbe di Sofiane Boufal, centrocampista del Southampton e della Nazionale marocchina.