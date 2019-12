Gattuso pronto a dare la fiducia all’albanese ma sonda Rodriguez

In ottica partenza, nei prossimi giorni il manager di Hysaj proverà a capire se Gattuso tiene in considerazione l’albanese: se la risposta dovesse essere negativa, cercherà un nuova squadra già in questa sessione invernale. Il casting a sinistra continua ed è incessante: a meno che Ghoulam non dia segnali di ripresa consistenti. Gattuso è pronto a offrirgli una chance, ma tutto dipende dalle sue condizioni. Il suo potente procuratore, Jorge Mendes, non avrebbe problemi a piazzarlo tra la Francia e il Portogallo. Sondato Leonardo Koutris dell’Olimpiacos. Il pallino resta Rodriguez del Milan ma solo con la formula del prestito secco fino a giugno.Fonte: Il Mattino