Si torna a lavorare a Castel Volturno: Gattuso carica Insigne & CO

Si torna, oggi pomeriggio, agli ordini di Rino Gattuso. A Castel Volturno ci si ritroverà dopo pranzo, per smaltire subito i giorni di inattività. Eliminando le scorie di qualche eccesso consentito nei giorni natalizi. Anche se tutti gli azzurri, come di consuetudine, hanno avuto anche una sorta di tabella da seguire per presentarsi in uno stato di forma già reattivo per gli allenamenti. Un ritorno a Castel Volturno che, raccontano i classici spifferi di spogliatoio, Insigne & CO. sono riusciti a tardare di qualche ora vincendo contro il Sassuolo. Una sorta di piccolo premio fissato dal tecnico che, altrimenti, avrebbe convocato tutti per il 29, salvo i sudamericani, con i quali era già stato fissato il rientro per oggi, con tanto di voli intercontinentali bloccati.

Fonte: Il Mattino