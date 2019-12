Passo dopo passo, ecco come paga l’Uefa i passaggi nel torneo Champions

La vita da Champions è da veri campioni del business. In cifre: 65,68, dicevamo, i milioni di euro ricavati finora dal Napoli tra il contributo relativo alla partecipazione alla fase a gruppi (15,3 milioni); i risultati (10,8 milioni tra vittorie e pareggi, più 800 mila euro di bonus redistribuito); qualificazione agli ottavi (9,5 milioni); ranking storico (15,5 milioni); market pool minimo garantito per la prima parte della competizione (10,5 milioni; dato variabile nella seconda parte a seconda delle partite disputate, con ulteriore incremento determinato dall’eliminazione dell’Inter); incassi San Paolo (3,28 milioni). Arrivare fino in fondo porterebbe a sfondare il tetto dei 100 milioni, ma già ora si tratta del record del club azzurro. Da ritoccare immediatamente, sin dall’andata degli ottavi con il Barça, in programma martedì 25 febbraio 2020: con i ricavi televisivi e un super incasso annunciato allo stadio.

La Redazione